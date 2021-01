FC Bayern: Hansi Flick nimmt Leroy Sané in Schutz

Vor dem Duell gegen Mainz nimmt Bayern-Trainer Hansi Flick Neuzugang Leroy Sané in Schutz. Dieser habe Qualitäten, die dem Rekordmeister noch helfen werden.

Beim 2:1-Sieg in Leverkusen kassierte sogar die Höchststrafe und wurde erst ein- und dann ausgewechselt. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zählte den 24-Jährigen daraufhin im CHECK24 Doppelpass von SPORT1 an: "Er muss jetzt den nächsten Schritt machen. Er muss seinen Charakter an den FC Bayern anpassen."