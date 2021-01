Darts-WM 2021, Finale: Gerwyn Price nach Sieg vs. Gary Anderson Weltmeister

Trotz zwölf vergebenen Matchdarts hat sich "The Iceman" in insgesamt beeindruckender Manier erstmals zum Darts-Weltmeister der PDC gekrönt.

Der Waliser setzte sich in einem einseitigen Finale im Londoner Alexandra Palace gegen den zweimaligen Titelträger Gary Anderson mit 7:3 in Sätzen durch und löste damit Michael van Gerwen an der Spitze der Weltrangliste ab, der seit 2014 durchgehend Platz eins der Order of Merit inne hatte.