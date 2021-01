FC Bayern: Tanner Tessmann trainiert wohl beim Rekordmeister mit

Tessmann wie Richards vom FC Dallas

Der 19-Jährige steht beim FC Dallas unter Vertrag. Auch Richards kam von den Texanern, nach einer Leihe wechselte er im Sommer 2019 fest nach München. Tessmann schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch in der MLS, als er 19 Spiele in der regulären Saison und zwei Partien in den Playoffs absolvierte.