Tennis: Turnierserie in Halle unter Manipulationsverdacht

Hat es bei einer Turnierserie in Deutschland einen Manipulationsskandal gegeben? Die Vorwürfe richten sich gegen zwei Spielerinnen.

Mehrere Matches einer Tennisturnierserie, die im Sommer in Halle/Westfalen ausgetragen wurde, stehen unter Manipulationsverdacht.

Das berichtete das ZDF in der Sportreportage am Sonntag (17.10 Uhr). Die Vorwürfe richten sich gegen zwei Spielerinnen, die bei der sogenannten International Premier League (IPL) an mehreren verdächtigen Partien beteiligt gewesen sein sollen. Entsprechende Listen von Wettanbietern liegen dem ZDF vor.