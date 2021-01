Unibet Premier League of Darts: Teilnehmer mit Anderson, Price, van Gerwen

Jose de Sousa ist ein überraschender Teilnehmer an der Premier League © Imago

Die PDC gibt die Teilnehmer an der Unibet Premier League of Darts 2021 bekannt. Neben Weltmeister Gerwyn Price ist auch José de Sousa dabei. Einige Stars fehlen jedoch.

Darüber hinaus nominierte der Darts-Weltverband Vorjahressieger Glen Durrant, World-Matchplay-Champion Dimitri Van den Bergh, Nathan Aspinall und etwas überraschend Grand-Slam-Sieger José de Sousa. Der letzte Spieler wird noch nach "The Masters", das Ende Januar stattfinden soll, bekannt gegeben.

Mehrere Stars wie Smith fehlen

Für Van den Bergh und de Sousa ist es die erste Teilnahme an der Premier League, wenngleich Van den Bergh 2019 schon einmal als Contender mitwirkte.

Bisher überraschend nicht mit dabei ist Michael Smith, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils in seinem Auftaktmatch der WM scheiterte. Auch der Nordire Daryl Gurney schaffte es diesmal nicht in die elitäre Auswahl, wie auch James Wade und Van-Gerwen-Schreck Dave Chisnall.