Manchester City: Benjamin Mendy droht nach Silvesterparty Strafe

Manchester City ist eines der am schwersten betroffenen Teams. Gegen den FC Everton musste die Partie aufgrund von zu vielen Coronafällen sogar abgesagt werden.

Mendy veranstaltet Silvesterparty

Ein Star hat die sensible Situation aber offenbar immer noch nicht verstanden.

Mehrere Medien in England berichteten, dass Linksverteidiger Benjamin Mendy eine kleine Silvesterparty veranstaltete. (Die Tabelle der Premier League)

Ein Sprecher des französischen Nationalspielers bestätigte, dass der 26-Jährige ein Dinner mit Gästen von außerhalb seines Haushalts veranstaltete. "Benjamin und seine Partnerin haben einem Koch und zwei Freunden seiner Partnerin erlaubt, sein Anwesen für eine Dinnerparty am Silvesterabend zu besuchen", heißt es in der Mitteilung. Mendy selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

Eine Zusammenkunft von mehreren Personen aus mehreren Haushalten in der eigenen Wohnung ist in England aufgrund des mutierten Coronavirus aktuell jedoch verboten!

ManCity kündigt Konsequenzen an

Der Klub kündigte interne Konsequenzen an und vermeldet in einer Mitteilung: "Während es selbstverständlich ist, dass Elemente dieses Vorfalls in den Berichten falsch dargestellt wurden und der Spieler sich öffentlich für seinen Fehler entschuldigt hat, ist der Verein enttäuscht, von der Verfehlung zu erfahren und wird eine interne Untersuchung durchführen." (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)