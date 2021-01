BVB-Trainersuche: Michael Zorc äußert sich zu Marco Rose

Zorc will über Rose "kein weiteres Wort verlieren"

Nach der Trennung von Lucien Favre Mitte Dezember hat Edin Terzic als Interimstrainer bis Saisonende das Ruder bei den Dortmundern übernommen. Unter seiner Regie gab es in zwei Bundesligaspielen zunächst einen knappen Sieg in Bremen, vor der Weihnachtspause folgte jedoch eine 1:2-Niederlage bei Union Berlin.

Ginter geht von Rose-Verbleib in Gladbach aus

Gladbach-Profi Matthias Ginter hatte zuletzt einen möglichen Abgang seines Cheftrainers als überraschend bezeichnet . "Ich habe mit dem Trainer gesprochen über das, was er in Gladbach vorhat, auch als im Sommer bei mir Gerüchte aufkamen, und was er sagte, hörte sich doch sehr langfristig an", sagte der Innenverteidiger der Rheinischen Post .

Daher wäre es für ihn eine Überraschung, sollte Rose "nach zwei Saisons schon wieder Abwanderungsgedanken" haben, sagte Ginter. "Ich kann also alle, die es mit Gladbach halten, etwas beruhigen, was die Zukunft des Trainers angeht. So wie ich ihn kennengelernt habe, schätze ich ihn so ein, dass er seine Meinung nicht so schnell ändert."