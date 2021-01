NBA, Houston Rockets: Tritt John Wall Erbe von James Harden an?

John Wall gehörte in der letzten Dekade lange zu den besten Spielern in der NBA, bis ihn eine Verletzung außer Gefecht setzte. Nun ist er zurück. Und wie!

Die lange Leidenszeit von John Wall

Der Washington Post sagte Wall damals: "Wenn ich mich nicht mit den Schmerzen herumplagen möchte oder sie verschlimmern will und die Möglichkeit besteht, dass ich mir später meine Achillessehne komplett reiße, muss ich eine Operation in Kauf nehmen."

Der Superstar berichtete: "An manchen Tagen war es schrecklich, wiel ich nicht spielen oder kaum laufen könnte. Es war also keine schwere Entscheidung für mich. Es war klar. Die Frage war nur, ob alle in meinem Team und alle Mitglieder der Wizards-Organisation auf derselben Seite sind."

Zwischen 2008 und 2014 machte er ganze 114 Spiele mit im Schnitt 19 Minuten Einsatzzeit und weniger als acht Punkten. Auch in Miami oder in China sollte es für den Pechvogel nicht mehr klappen. Inzwischen ist er Vater, verheiratet, machte seinen College-Abschluss und spielt in Ice Cubes Big3-Liga © Getty Images

Dann kam jedoch der Horror-Schienbeinbruch links, ein Jahr später brach er sich im 5. Spiel das rechte ("als hätte man es mir mit einer Axt abgehakt"). Zwei von drei Schrauben hielten nicht, es folgte die nächste OP, ein weiterer Haarriss, noch sieben Schrauben mehr. Später in New Jersey spielte er solide und trat 1995 bei den Lakers zurück © Getty Images

Ohne Helm und Führerschein verletzte er sich dabei unter anderem am Bein so schwer, dass Nerven beschädigt wurden und er nie wieder auf den Court zurückkehrte. Heute ist er College-Experte im TV © Getty Images

Johnson krachte mit seinem Mercedes und zwei Insassen an einen Baum (niemand weiß, wer gefahren ist). Der Wagen fing Feuer, Johnson brach sich das Genick und hatte Glück, zu überleben. Zwei Jahre später schaffte er ein NBA-Comeback, bis 2016 spielte er als Profi, aktuell in Ice Cubes Big3-Liga © Getty Images

1992 wurde er zwar MIP für die Bullets, hatte aber häufig Knieprobleme, ein gebrochener Zeh beim Möbeltragen kostete ihn zwei Jahre. In Boston machte er in seinen letzten drei Jahren dort nur 69 von 246 Spielen. 2000 trat er nach neun Einsätzen für die Supersonics zurück © Getty Images

RANG 6 - PERVIS ELLISON (1. Pick 1989, Sacramento Kings): Am College als zweiter Freshman jemals zum besten Spieler des Final Four gewählt. War ein grandioser Center, aber bereits in der ersten Saison verpasste er 48 Spiele - Teamkollege Danny Ainge machte aus seinem Spitznamen "Never nervous Pervis" "Out of Service Pervis" © Getty Images

RANG 7 - HANK GATHERS (wäre Top-Pick im NBA-Draft 1990 gewesen): Ein großartiger Scorer/Rebounder, starb am 4. März 1990 auf dem Court des Spiels seiner Loyola Marymount University in L.A. an einem Herzinfarkt. Hatte einen irregulären Herzschlag und bekam nach einem früheren Zusammenbruch Medikamente, verringerte aber heimlich selbst die Dosis © Getty Images

RANG 9 - BILL WALTON (1. PICK 1974, Portland Trail Blazers): Sollte der nächste dominante Big der NBA werden, aber bereits in seinen ersten zwei Jahren brach er sich Fuß, Nase, Bein und Handgelenk, die Fußprobleme sollten ihn begleiten. Bis in seine vorletzte NBA-Saison 85/86 machte er nie mehr als 65 Spiele © Getty Images

Nach 78 Spielen in Jahr drei für die Pacers bekam er einen neuen Deal über knapp 30 Millionen, dann machte er jedoch dank chronischer Knieprobleme nur noch 46, 21, sieben und zwei Spiele in den folgenden Jahren bis 2006. Zur Saison 09/10 versuchte er es bei den Knicks noch einmal, machte aber nur 25 Spiele © Getty Images

Wall bangt um Bein

Welche gravierenden Folgen dies hätte nach sich ziehen können, verriet der 30-Jährige im Dezember 2020 in einem Interview mit Stadium: "Ich habe drei oder vier verschiedene Infektionen durchgemacht. Es kam zu dem Punkt, an dem ich mich fragte: Muss ich meinen Fuß amputieren lassen?"

Erling Haaland musste im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München wegen einer Knieverletzung vorzeitig vom Feld. Ein genauerer Blick auf die TV-Aufnahmen hat inzwischen deutlich gemacht, dass der Grund ein kurioser war © Imago

In der 69. Minute kollidierte der Dortmunder Stürmer am Mittelkreis mit Schiedsrichter Tobias Stieler, der ihn in der Rückwärtsbewegung versehentlich am Bein erwischte - ein Missgeschick, auf das Haalands Landsmann Jan Aage Fjörtoft bei "Twitter“ aufmerksam machte © Imago

Auch wenn der norwegische Senkrechtstarter vorerst nur eine Partie ausfallen sollte, reiht sich Haaland in die lange Liste kurioser Sportlerverletzungen ein. SPORT1 zeigt weitere skurrile Zwischenfälle © Getty Images

ANTONIO RÜDIGER: Der Nationalspieler vom FC Chelsea verpasste Ende des vergangenen Jahres 18 Spiele. In der Premier-League-Partie bei den Wolverhampton Wanderers im September musste der Verteidiger in der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt werden - der Grund ist kurios ... © Getty Images

Anzeige

"Er rutschte auf Metall aus, und als er versucht hat, das Gleichgewicht wiederzufinden, hat er sich an der Leiste verletzt", erklärt Chelsea-Trainer Frank Lampard die Rüdiger-Verletzung: "Hoffentlich ist es nicht allzu schlimm. Die Auswechslung war eine Vorsichtsmaßnahme. Er hatte Schmerzen und wir müssen die nächsten Tage abwarten" © Getty Images

MARKUS EISENBICHLER: Nach einem Missgeschick verpasst der deutsche Skispringer den Weltcup. "Ich bin am Parkplatz vor meinem Auto ganz klassisch auf einer Eisplatte weggerutscht und wollte mich mit der rechten Hand abstützen. Dabei habe ich mir die Verletzung zugezogen", erklärt er. © Getty Images

ANTONIO BROWN: Der Star-Receiver hat sich in einer Kältekammer verletzt. Brown, damals noch bei den Oakland Raiders, hatte laut eigenen Angaben nicht das passende Schuhwerk dabei und zog sich dicke Blasen an beiden Füßen zu © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/@barstoolsports/twitter/iStock

In seiner Insta-Story postete Brown ein Bild seiner Füße. An Training ist wegen der Frostbeulen nicht zu denken © Instagram/ab

Anzeige

DYLAN TEUNS: Nach einer anstrengenden Tour de France wollte sich der belgische Radprofi eigentlich entspannen. Doch nach einem Garten-Unfall waren 15 Stiche im Gesicht nötig © Getty Images

Was war passiert? Der Sieger der sechsten Tour-Etappe war auf heimischem Boden mit seinem Gartentraktor unterwegs, als dieser plötzlich stoppte und Teuns Kopf das Steuer traf © Credit: SPORT1-Montage/Getty Images

YOUNOUSSE SANKHARE: Wer schön sein will, muss leiden - aber gleich so? Younousse Sankhare von Girondins Bordeaux (l., im Kopfballduell mit Julian Draxler von PSG) fällt wegen Komplikationen bei einer Bart-Transplantation aus © Getty Images

Dies berichten mehrere Medien in Frankreich. Demnach wird der 29-Jährige seinem Klub gleich mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen © Getty Images

Anzeige

SHAUN HUTCHINSON: Mit diesem dicken Ende rechnet man bei so einer alltäglichen Verrichtung nicht unbedingt: Shaun Hutchinson vom FC Millwall hat sich beim Rausbringen des Mülls böse verletzt © Getty Images

Hutchinson hat bei der Abfallbeseitigung einen "verrückten Unfall" erlitten, wie sein Trainer Neil Harris mitteilte, zog sich eine tiefe Wunde am Schienbein zu. Der genaue Hergang? Unbekannt © Getty Images

Hutchinson bekam den Spott noch umsonst zum Schaden: Teamkollege Jed Wallace twitterte einen Tonnenbild aus der Umkleidekabine mit dem Kommentar "Training". Hutchinsons Unfall scheint ihn sensibilisiert zu haben, sich besser auf die Müllentsorgung vorzubereiten © twitter.com/jedwallace12

SJINKIE KNEGT: Der Hobby-Heimwerker wollte in seiner Werkstatt eine neue Fräsmaschine einrichten, als er rückwärts mit dem Gabelstapler gegen einen Türrahmen rollte - und sich das Bein einquetschte. Der Shorttracker, Olympiazweiter über 1500 m, muss eine Zwangspause von bis zu drei Monaten einlegen © Getty Images

Anzeige

DONG-WON JI: Die Freude über Augsburgs Führungstreffer bei der 1:2-Niederlage im September 2018 gegen Mainz war scheinbar etwas zu überschwänglich. Nach seinem Torjubel landete Ji unglücklich. Die bittere Diagnose: Eine Kapsel- und Innenbandverletzung im linken Knie, mehrere Wochen Pause. Da werden Erinnerungen an Pechvogel Nicolai Müller wach... © Getty Images

NICOLAI MÜLLER: Die Situationen ähneln sich sehr: Müller führte nach seinem Führungstreffer für den HSV gegen Augsburg vor eineinhalb Jahren einen Freudentanz auf. Beim anschließenden Jubelsprung knickte er bei der Landung mit dem Knie um © Getty Images

Dabei riss er sich das vordere Kreuzband und musste über ein halbes Jahr lang pausieren. Müller wurde mit seiner Jubelpanne zum Gespött des Spieltags © Getty Images

VICTOR RASK: Stürmer Victor Rask fehlte den Carolina Hurricanes aus der NHL nach einem Küchenunfall in der Saisonvorbereitung. Der Schwede schnitt sich mit einen Messer so heftig in zwei Finger seiner rechten Hand, dass er operiert werden musste. Der 25-Jährige verletzte sich nach Klubangaben am Ringfinger und am kleinen Finger © Getty Images

Anzeige

BRYCE MITCHELL: Es gibt Momente im Leben eines Mannes, die man nicht erleben muss. UFC-Kämpfer Bryce Mitchell verletzte sich beim Heimwerken schwer am Hoden. Er wollte ein Brett an der Decke anbringen und steckte die Bohrmaschine in den Hosenbund. Diese ging plötzlich los © twitter.com/ThugnastyMMA

Erst als er die Drehrichtung der Maschine umdrehte, "entwirrte der meinen Sack, aber er wurde in zwei Hälften zerrissen", schilderte der US-Amerikaner das Unglück. Er könne nun eine gewisse Zeit nicht trainieren, denn die Verletzung brauche Zeit zum Heilen © twitter.com/ThugnastyMMA

Ein Foto mit Details wollte er nicht posten, stattdessen zeigte er seine blutige Unterhose. Daraufhin kündigte eine Unterwäschen-Marke bereits an, ihm Ersatzteile zu schicken © twitter.com/ThugnastyMMA

SAM HENDERSON: In der Scottish Championship, der zweiten Liga Schottlands, verletzt sich der Torwart von Queen of the South FC auf kuriose Art und Weise. Übeltäter ist nicht etwa ein Gegenspieler, sondern vielmehr eine Kuh... © Getty Images

Anzeige

Ja, Sie haben richtig gelesen - eine Kuh! Henderson ist nämlich auf der Farm seiner Eltern mit einer Kuh zusammengestoßen, berichtet der "Mirror" - und hat sich demnach an der Schulter schwer verletzt © Getty Images

Blöd nur, dass auch Stammtorwart Alan Martin bereits beim Zweitligisten ausfällt. So musste im nächsten Spiel gegen Dunfermline die Nummer 3 das Tor hüten © Getty Images

ARJEN ROBBEN: Der Niederländer zieht sich im Urlaub bei einem Tennismatch eine Verletzung in der rechten Wade zu. Er verpasste in der Vorbereitung die Asienreise des FC Bayern © Getty Images

JAVI MARTINEZ: Seinem Kollegen geschieht in der Freizeit ein ähnliches Malheur. Bei einer Bergwanderung in seiner Heimat bricht sich der Spanier das linke Schlüsselbein © Instagram/javi8martinez

Anzeige

WILL SMITH: Der Baseball-Spieler der Milwaukee Brewers zieht sich beim Ausziehen eines Schuhs einen Außenbandriss im Knie zu © Getty Images

"Ich stand auf einem Bein, der Schuh wollte nicht vom Fuß. Ich habe fester gezogen, dann ist mein Knie nach vorne gegangen, und es hat ein Platz-Geräusch gemacht. Das ist ziemlicher Mist", sagt der 26-Jährige kurz nach seinem Missgeschick © Getty Images

ENES KANTER: Der 26-Jährige von den New York Knicks lädt noch zu seiner Zeit in Oklahoma seinen Frust an einem Stuhl ab und erleidet einen Unterarmbruch © Getty Images

TOBIAS LEVELS: Sportliches Fremdgehen birgt immer wieder Gefahren. Bei einer Eishockey-Einheit verletzt sich der Ex-Profi des FC Ingolstadt am Sprunggelenk © Getty Images

Anzeige

KEVIN MAGNUSSEN: Eine Runde auf dem Fahrrad wird dem Haas-Piloten noch zu Zeiten als Ersatzfahrer von McLaren zum Verhängnis. Bei Twitter schreibt er: "Ich habe mir meine Hand gebrochen, als ich vom Fahrrad geflogen bin. Ich sollte mich lieber auf vier Rädern fortbewegen" © twitter.com/KevinMagnussen

DREW STOREN: Als er bei den Washington Nationals spielt, schlägt der Pitcher vor Wut die Tür seines Spindes zu und klemmt sich dabei den Daumen ein. Diagnose: Bruch. Kurz vor den Playoffs nicht die cleverste Idee © Getty Images

NEIL RAMIREZ: Überhaupt sind MLB-Pitcher für die eine oder andere Kuriosität gut. Als Neil Ramirez noch bei den Chicago Cubs aktiv ist, zieht er sich beim Niesen eine Bauchmuskelzerrung zu und muss 15 Tage pausieren © Getty Images

GARY ARTHUR: Footballspieler leben gefährlich. Beim Saisonauftakt der NFL 2015 erwischt es aber einen Schiedsrichter. Gary Arthur prallt im Spiel der Denver Broncos gegen die Baltimore Ravens mit einem Spieler zusammen und erleidet dabei einen Schlüsselbeinbruch © Getty Images

Anzeige

VIKTORIA ASARENKA: Die Weißrussin muss im Januar 2013 passen. Der Zeh an ihrem rechten Fuß ist seit einer Pediküre entzündet © Getty Images

DARREN BARNARD: Knie kaputt, dank Urin-Pfütze seines Welpens. In der rutscht der englische Fußballprofi Darren Barnard aus - fünf Monate Pause © Getty Images

MARKO ARNAUTOVIC: Und noch ein Hund, der sein Herrchen außer Gefecht setzt. Beim Herumtollen mit seinem Vierbeiner verdreht sich der frühere Bremer das Knie - Innenbandriss © Getty Images

JO-WILFRIED TSONGA: Der Franzose stößt beim Joggen mit einem Feuerhydranten zusammen. Daraus resultieren zehn Tage Tennis-Pause © Getty Images

Anzeige

KIM CLIJSTERS: Eine Verletzung zum In-den-Schläger-Beißen: Kim Clijsters muss 2011 wegen einer Knöchelverletzung um die Teilnahme an den French Open bangen - zugezogen auf der Hochzeit ihres Cousins beim Tanzen © Getty Images

MARK CAVENDISH: Zu viel gezockt! Der Weltklasse-Sprinter verletzt sich beim Spielen mit der Nintendo Wii an der Wade und muss mehrere Tage pausieren © Getty Images

FRANZ MICHELBERGER: Achtung, wilde Höckertiere: Beim Bayern-Trainingslager in Israel schubst ein Kamel Franz Beckenbauers Teamkollegen Michelberger (nicht im Bild) gegen den Mannschaftsbus. Folge: eine Knieprellung © Imago

ENNER VALENCIA: Very british! Enner Valencia wird in seiner Zeit bei West Ham United der Genuss einer Tasse Tee zum Verhängnis. Der Stürmer schlitzt sich zu Hause an den Scherben einer von ihm selbst fallen gelassenen Teetasse den großen Zeh auf, muss deshalb das Derby gegen Arsenal auslassen. Teammanager Sam Allardyce spricht von einem "verrückten Unfall" © Getty Images

Anzeige

KEVIN TRAPP: Kevin Trapp zieht sich 2013 bei einem DFB-Werbedreh einen Mittelhandbruch sowie einen Bruch des Mittelfingers zu. Seinem damaligen Verein Eintracht Frankfurt fehlt er deshalb im Saisonfinale © Getty Images

SANTIAGO CANIZARES: Kurz vor der WM 2002 steigt die Nummer eins der spanischen Nationalmannschaft aus der Dusche und tritt in die Scherbe einer heruntergefallenen Aftershave-Flasche. Die Sehne im Fuß wird durchtrennt, Trainer Jose Antonio Camacho sieht von einer Nominierung ab. Iker Casillas lässt sich in der Folge lange nicht mehr aus dem spanischen Nationaltor verdrängen © Getty Images

FRIEDEL RAUSCH: Friedel Rausch ereilt wohl die kurioseste Verletzung auf einem Profi-Fußballplatz. Im Jahr 1969 bei Schalke spielend, beißt ihm der Schäferhund eines Ordners in den Allerwertesten, als beim Derby in Dortmund ein kleiner Tumult bei den Zuschauern ausbricht. Die Ordnungshüter sind nicht mehr Herr der Lage, und der Hund sieht in Rausch ein gefundenes Fressen © Getty Images

MARKUS PRÖLL: Dem Ex-Frankfurter Markus Pröll wird ein Kind zum Verhängnis: Beim Fliehen vor Autogrammjägern stürzt er über ein kleines Mädchen und fällt so ungünstig, dass er sich eine schmerzhafte Schultereckgelenksprengung zuzieht © Getty Images

Anzeige

EREN DERDIYOK: Im eigenen Haushalt passieren statistisch gesehen die meisten Unfälle. Das muss auch Eren Derdiyok erfahren. Der ehemalige Stürmer von Bayer Leverkusen verletzt sich im eigenen Bad an einem zerbrochenen Zahnputzglas. Die Schnittwunde am Fuß muss mit mehreren Stichen genäht werden © Getty Images

JARI LITMANEN: Jari Litmanen trifft es in dieser Hinsicht gleich doppelt. Zuerst fällt er eine Treppe im Bauernhaus seiner Eltern herunter und verstaucht sich Nacken und Rücken. Dann bekommt er auch noch einen Kronkorken von einer Flasche seines Managers in die Augen. Von beiden Verletzungen hat sich der Finne allerdings wieder vollständig erholt © Getty Images

MARIO GOMEZ: Als Mario Gomez mit einer "dämlichen" Verletzung Schlagzeilen macht, ist der Stürmer noch in seiner ersten Zeit beim VfB Stuttgart. Gomez ist so enttäuscht über seine Innenbandverletzung im Knie, dass er bei der Untersuchung der Ärzte auf dem Feld aus Frust in den Medizinkoffer schlägt. Diagnose: Handbruch © Getty Images

CARSTEN LICHTLEIN: Handball-Torwart Carsten Lichtlein zieht sich beim Rasenmähen eine Schnittverletzung am Zeigefinger zu. Der Nationalspieler will einen Gegenstand vor dem Rasenmäher beseitigen und schaltet das Gerät dazu aus - doch der Rasenmäher läuft weiter. Zwei Wochen muss Lichtlein daraufhin pausieren © Getty Images

Anzeige

KEVIN JOHNSON: Was für ein Wechselbad der Gefühle: Basketballer Kevin Johnson trifft erst den spielentscheidenden Wurf, kugelt sich dann aber die Schulter aus. Wieso? Weil Mitspieler Charles Barkley ihn zu überschwänglich umarmt © Getty Images

THOMAS LEVET: Jubeln kann gefährlich sein! Profi-Golfer Thomas Levet gewinnt als erst zweiter Franzose die French Open. Und das wird gemeinsam mit dem Manager gefeiert: Ganz traditionell mit dem Sprung in den künstlich angelegten Teich am 18. Loch. Blöd nur, dass sich der Steg recht hoch über der Wasseroberfläche befindet und das kühle Nass selbst nicht allzu tief ist. Levet zieht sich bei der Landung einen Haarriss im Schienbein zu. Die Folgen: Sechs Wochen Gips und Absage der folgenden Turniere © Getty Images

KEVIN KEEGAN: Statt eines Stöpsels steckt Kevin Keegans Zeh im Abfluss fest. Die Lacher seiner Mitspieler sind ihm nach der Verletzung sicher © Getty Images

RYAN LOCHTE: Schmerzhafte Fan-Liebe für US-Schwimmstar Ryan Lochte: Der sechsmalige Olympiasieger stürzt, nachdem ihm ein junger Fan um den Hals fällt. Das Resultat ist bitter: Innenbandriss und Kreuzband-Dehnung © Getty Images

Anzeige

AQIB TALIB: Das passiert auch nur in den USA: Football-Spieler Aqib Talib, inzwischen bei den LA Rams, hat zu seiner Zeit in Denver eine Handfeuerwaffe in der Disco dabei - und schießt sich damit prompt selbst in sein Bein © Getty Images

LINDSEY VONN: Augen auf bei Siegesfeiern: Nach dem WM-Gold 2009 scheitert US-Skistar Lindsey Vonn am Versuch, eine Champagner-Flasche zu öffnen. Glassplitter zerschneiden eine Sehne an ihrem Finger © Getty Images

DARIUS VASSELL: Drastische Situationen erfordern drastische Mittel: Darius Vassell hat eine Blutblase unter dem Zehnagel. Er greift zur Bohrmaschine, um ein Loch in den Nagel zu bekommen. Das Vorhaben geht schief und er durchbohrt seinen kompletten Zeh © Getty Images

CHARLES AKONNOR: Der Ghanaer rammt sich in seiner Zeit bei Wolfsburg aus Versehen eine Auto-Antenne in die Nase © Getty Images

Anzeige

ELKIN SOTO: Der Ex-Mainzer Elkin Soto zieht sich beim alltäglichen Schuhe-Binden einen Hexenschuss zu © Getty Images

VOLKAN DEMIREL: Der frühere türkische Nationalkeeper will einen Fan mit seinem Trikot beglücken. Dieser Wurf auf die Tribüne geht für Demirel aber schief und er kugelt sich die Schulter aus © Getty Images

LOGAN BAILLY: Der Klassiker! Mönchengladbachs ehemaliger Torhüter Logan Bailly lässt sich im Urlaub eine mobile Klimaanlage auf den Fuß fallen und bricht sich dabei den Mittelfuß © Getty Images

KASEY KELLER: Der Golf-Ausflug des Torwarts endet schon auf dem Parkplatz, als er seine Schläger aus dem Kofferraum zieht und sich dabei seine Schneidezähne ausschlägt © Getty Images

Anzeige

DAVID SEAMAN: Der Keeper verletzt sich beim Angeln. Als er einen 26-Pfünder aus dem Wasser ziehen will, renkt er sich die Schulter aus © Getty Images

LEON ANDREASEN: Schon Kinder lernen, mit Messern und Scheren vorsichtig zu sein. Leon Andreasen passt beim Öffnen eines Paketes wohl nicht genug auf und verletzt sich schwer mit einem Messer an der Hand. Der Däne muss operiert werden und verpasst die EM-Playoffs 2015 gegen Schweden © Getty Images

ADAM NEMEC: Fällt in seinem Garten von einem Baum und bricht sich dabei zwei Brustwirbel und das Schlüsselbein, außerdem zieht er sich eine Gehirnerschütterung zu © Getty Images

ROBBIE KEANE: Auch auf dem Sofa ist man nicht sicher vor schweren Verletzungen. Robbie Keane angelt mit dem Fuß nach seiner Fernbedienung und reißt sich dabei mehrere Bänder © Getty Images

Anzeige

ROBIN VAN PERSIE: Alles Gute kommt von oben? Nicht für Robin van Persie. Der Stürmer kollidiert im Brasilien-Urlaub mit einem Kite-Surfer und erleidet Schrammen © Getty Images