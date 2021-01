Schneider von Gross-Erfolg abhängig: "Das ist doch klar"

Sportvorstand Jochen Schneider sieht sein persönliches Schicksal bei Schalke 04 an den Erfolg von Neu-Trainer Christian Gross geknüpft.

Sportvorstand Jochen Schneider sieht sein persönliches Schicksal bei Schalke 04 an den Erfolg von Neu-Trainer Christian Gross geknüpft.

Schneider, der angesichts der misslungenen Spieler- und Trainerauswahl zunehmend in die Kritik gerät, schließt einen Rücktritt weiterhin aus. "In dem Moment, wo jemand hier sagt: 'Du bist nicht mehr der Richtige' - alles in Ordnung! Dann schütteln wir uns die Hände und bleiben Freunde. Aber bis dahin werde ich kämpfen", sagte er.