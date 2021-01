PDC Darts-WM 2021: Finale Gary Anderson gegen Gerwyn Price brisant

Brisantes Finale perfekt! So flogen schon 2018 die Fetzen

"Die Wahrscheinlichkeit, dass sie erneut aneinandergeraten, ist relativ hoch", sagt der deutsche WM-Starter und SPORT1 -Experte Max Hopp, "denn die Zündschnur bei Gary Anderson ist relativ kurz. Ihn haben ja schon ein paar taktische Spielchen von Mensur Suljovic ein bisschen aus der Bahn geworfen. Man stelle sich jetzt nur mal vor, Price lässt ihn so zappeln und jubelt dann auch noch auf seine Art und Weise - das wird Gary zur Weißglut treiben!"

Zoff zwischen Anderson und Price

Price legte im Sieger-Interview nach und verhöhnte ihn auch noch. "Ich wusste, dass Gary Anderson unter dem Druck zusammenbricht. Und so ist es auch gekommen", sagte der Waliser. "Pech für ihn. Er jammert immer, dabei soll er sich auf sein eigenes Spiel konzentrieren."

Anderson sauer auf Suljovic

"Was ein Trottel!" Andersons Wutrede im Video

Suljovic hatte sich unter anderem nach seinem Walk-On nicht an den ihm zugelosten Tisch gestellt, sondern an den für Anderson vorgesehen - und so dessen Konzentration gestört.