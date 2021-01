FC Arsenal: Mesut Özil feiert Emile Smith Rowe nach Sieg über West Bromwich

Nach drei Siegen in Folge haben die Gunners mit dem Abstiegskampf in der Premier League nichts mehr zu tun - und bis zu Platz vier fehlen zumindest für den Moment "nur" sechs Punkte. Das freut auch Mesut Özil, der seinen Teamkollegen nach dem jüngsten Sieg über West Bromwich Albion (4:0) gratulierte. "Starkes Spiel, meine Jungs. Großartiger Spirit - drei Siege in Folge", schrieb der Ex-Weltmeister bei Twitter.