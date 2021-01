AEW: Toter Brodie Lee gab beklemmendes letztes Interview

Kurz bevor seine tödliche Lungenerkrankung offenbar wurde, sprach Wrestling-Star Brodie Lee im AEW-Podcast. Seine Aussagen erscheinen nun in neuem Licht.

Bei AEW Unrestricted, dem offiziellen Podcast der Promotion All Elite Wrestling, sprach Lee noch über die Folgen seines brutalen "Dog Collar Matches" gegen Cody Rhodes am 7. Oktober. Und ohne es zu wissen, beschrieb er dabei die ersten Symptome der Lungenprobleme, an denen er zwei Monate später verstarb.