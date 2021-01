FC Bayern: Jerome Boateng foppt Thomas Müller wegen Instagram-Post

Thomas Müller ist innerhalb der Truppe des FC Bayern nicht gerade als extravaganter Modekönig bekannt, doch nun hat er auf Instagram ein Foto veröffentlicht, auf dem er sich aber mal so richtig in Schale geworfen hat.

Müller posiert an der frischen Luft in einem schwarzen Sakko inklusive Einstecktuch, darunter trägt er einen Rollkragen-Wollpulli in Grautönen, der Blick schweift lässig in die Ferne. (Bundesliga: FC Bayern München - FSV Mainz 05 ab 18 Uhr im LIVETICKER)