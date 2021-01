Amon-Ra St. Brown meldet sich für NFL-Draft an

Amon-Ra St. Brown geht in die NFL © Imago

Amon-Ra St. Brown verkündet nach seiner Touchdown-Show, dass er sich zum Draft anmeldet. Er folgt seinem Bruder und wäre der 4. Deutsche in der NFL.

Supertalent Amon-Ra St. Brown von den USC Trojans hat bekannt gegeben, dass er sich nach drei Jahren am College für den NFL-Draft anmelden wird. (BERICHT: Deutscher schreibt College-Geschichte)

Der 21 Jahre alte Wide Receiver folgt damit seinem älteren Bruder Equanimeous St. Brown (24) von den Green Bay Packers in die beste Liga der Welt.

Neben Jakob Johnson (Fullback, New England Patriots) und Mark Nzeocha (Linebacker, San Francisco 49ers) wäre der jüngste St. Brown dann der vierte aktive Profi mit deutschen Wurzeln.

Amon-Ra St. Brown sorgt für Touchdown-Show

"Nachdem ich in den letzten Wochen mit mir gekämpft habe, habe ich mich jetzt dazu entschieden, meine Senior Season auszusetzen und am NFL Draft 2021 teilzunehmen", erklärt St. Brown in den Sozialen Medien.