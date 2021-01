Bosz sieht Bayern vorne: "Am Ende doch wieder die beste Mannschaft"

"Eine Top-Mannschaft verliert nicht zweimal hintereinander", sagte der Niederländer im Aktuellen Sportstudio des ZDF nach dem 1:2 (1:1) der Rheinländer bei Eintracht Frankfurt: "Am Ende wird Bayern doch wieder die beste Mannschaft sein."

Nun schlug er andere Töne an. Durch die zweite Saisonniederlage in Frankfurt hatte Leverkusen die Chance vertan, an die Spitze zurückzukehren. "Das war nicht gut. Wir haben gezeigt, dass wir es viel besser können", sagte Bosz.