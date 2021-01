Österreichs Tourneespringen ohne künstliche Fans: "Nicht unser Stil"

Bei der Skiflug-WM in Planica wurden Fanmassen über riesige LED-Wände eingespielt, in Oberstdorf waren 350 "Papp-Zuschauer" im Stadion verschraubt - die Organisatoren der beiden österreichischen Springen der Vierschanzentournee verzichten hingegen auf künstliche Kulisse. Tenor: Stimmung und Atmosphäre kann man nicht simulieren.

"Wir verzichten auf Fans aus Pappe und Zuschauerlärm aus den Boxen - das ist nicht unser Stil", sagte der Innsbrucker OK-Chef Alfons Schranz vor dem Bergisel-Springen am Sonntag (13.30 Uhr) der Tiroler Tageszeitung. Dass die Wettkämpfe dort und am Mittwoch in Bischofshofen damit nicht mit coronafreien Jahren zu vergleichen sind, ist aber auch Schranz bewusst: "Der Sport bleibt der gleiche, aber die Atmosphäre fehlt. Der Hexenkessel Innsbruck wird uns abgehen."