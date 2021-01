BBL: Ludwigsburg weiter Tabellenführer

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben Spitzenreiter in der Basketball-Bundesliga (BBL).

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben Spitzenreiter in der Basketball-Bundesliga (BBL). Die Mannschaft von Trainer John Patrick setzte sich am Samstagabend bei medi Bayreuth mit 89:70 (44:41) durch und führt die Tabelle nach elf Spielen weiter mit 20:2 Punkten an.