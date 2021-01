Anzeige

Darts-WM 2021: Gerwyn Price schlägt Stephen Bunting bei Highfinish-Rekord Price gewinnt historisches Halbfinale

Gerwyn Price hatte das bessere Ende für sich © Lawrence Lustig / PDC

R. Wigger

Gerwyn Price und Stephen Bunting liefern sich bei der Darts-WM 2021 ein hochklassiges Match mit mehreren Wendungen. Price zieht ins Finale ein.

In einem WM-Match mit einer historischen Anzahl an High-Finishes hat Gerwyn Price zum ersten Mal in seiner Karriere das Finale erreicht.

Der Waliser setzte sich in einem Rekord-Halbfinale bei der Darts-WM 2021 trotz 1:3-Rückstand mit 6:4 gegen Stephen Bunting (England) durch.

Insgesamt 13 Mal gelang beiden Spieler ein Finish über 100 - die bisherige Bestmarke bei der PDC Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally hatte bei 11 gelegen.

Price im ersten Satz mit starkem Average

Bunting setzte gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen und holte sich per Shanghai-Finish (120) das erste Break. Price ließ sich vom missglückten Start nicht beunruhigen und schlug mit zwei gewonnen Legs in Folge zurück (Die Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Im vierten Leg packte Bunting aber wieder ein High-Finish aus, checkte 117. Im Decider scorte der Underdog aber zu schlecht, um Price zu gefährden, der sich daraufhin den ersten Satz schnappte. Sein Drei-Dart-Average stand zu diesem Zeitpunkt bei über 105 (Alle Statistiken zum Spiel)

Der "Iceman" behielt auch zu Beginn des zweiten Durchgangs die Oberhand und holte sich die ersten zwei Legs – unter anderem mit einem 140er Finish. Bunting konterte, brachte seinen zweiten Aufschlag durch und breakte zurück. Diesmal entschied "The Bullet" auch das entscheidende Leg zum Satzausgleich für sich.

Bunting mit überragender Checkout-Quote

Vor allem Bunting hatte nun Blut geleckt. Nachdem beide Spieler ihre Anwürfe durchbrachten, warf sich der Engländer mit zwölf Darts zum Break. Price konterte postwendend, doch wieder war es Bunting, der im Decider zur Stelle war.

Bis zu diesem Zeitpunkt glänzte der Weltranglisten-26. mit einer wahnsinnigen Checkout-Quote von 80 Prozent – acht von zehn Pfeilen fanden ihr Ziel.

Im vierten Satz zeigte sich ein ähnliches Bild. Bunting checkte mit einer 136 zum 1:0 aus, Price antwortete mit einer 137 zum Ausgleich. Die nächsten zwei Legs gingen beide an Bunting, Price geriet trotz eines um vier Punkte besseren Average in Bedrängnis – weil sein Gegner weiter eine brillante Doppelquote an den Tag legte.

Price: Doppel 10 als sichere Bank

Erst im fünften Satz zeigte Bunting Schwächen auf die Doppel, sodass Price in Führung gehen konnten. Anschließend zeigten beide nicht ihr bestes Darts, besonders Bunting ließ einige Chancen aus, sodass Price auf 2:3 verkürzen konnte. Ob des wichtigen Satzgewinns schrie er erstmals seine Freude richtig heraus.

Dennoch stand der frühere Rugbyspieler auch im sechsten Durchgang unter Druck - das schien ihn aber zu beflügeln. Er begann mit zwei gewonnenen Legs in Folge bärenstark und machte den Satz nach Buntings 1:2 im vierten Leg zu. Und das ausgerechnet mit einem Wurf auf die Doppel 10, die ihm beim Viertelfinalsieg gegen Daryl Gurney große Probleme gemacht hatte.

Doch am Samstag entwickelte sich das Feld auf der rechten Seite des Boards zu Prices Lieblingsziel. Der Treffer zum 2:0 nach Legs war der neunte im neunten Versuch. Der scheinbar wackelnde Bunting meldete sich aber mit einem 148er Finish zum Break zurück und brachte dann auch seinen Anwurf durch.

Price beeindruckt

Und für Price kam es noch übler. Der 35-Jährige verpasste zwei Set-Darts - und "The Bullet" traf die Triple 20, die Single 18 und die Doppel 20, gewann den Satz doch noch und sorgte für Kopfschütteln bei Price. Elf High-Finishes hatten beide Spieler bis dato schon herausgezaubert, was den Rekord bei einer WM egalisierte.

Die Partie entwickelte sich endgültig zum Thriller. Price ließ sich vom bitteren Satzverlust nicht schocken und legte ein wahnsinniges Scoring ans Oche. Am Ende war zum zehnten Mal Verlass auf die Doppel 10 - der Weltranglisten-Dritte glich nach einem Set mit einem Average von 113,08 zum 4:4 aus.

Price sorgt für Rekord

Und Price legte nach. Mit einem 112er Finish schrieb er zusammen mit Bunting Geschichte. Noch nie hatte es in einem WM-Spiel so viele Finishes über 100 gegeben. Anschließend stürmte der Waliser schnell zum Satzgewinn - noch ein Durchgang fehlte dem Favoriten zum Finaleinzug.

Im zehnten Satz legte Bunting zwar vor, ließ aber die Chance aus, um auf 2:0 zu stellen. Mit dem 13. High-Finish reagierte Price eiskalt. Auch im dritten Leg hatte er das bessere Ende für sich, weil beide auf die Doppel mehrfach patzten. Und im vierten Leg machte Price mit einem Wurf auf Tops den Sieg klar und zog als erster Waliser ins Endspiel ein. Dort spielt er gegen Gary Anderson oder Dave Chisnall um den Titel - und um Rang eins der Weltrangliste.