Bundesliga: Hertha BSC - FC Schalke 04 3:0, Christian Gross kann Absturz nicht stoppen

Uth: "Dann sind wir nicht wettbewerbsfähig"

"Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann sind wir nicht wettbewerbsfähig", schimpfte Schalke-Stürmer Mark Uth nach dem Abpfiff bei Sky: "Ich kann in der ersten Halbzeit das 1:0 machen, das nehme ich auf meine Kappe. Es ist aber zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Von Glück zu reden ist schwer, wenn du auswärts so klar verlierst. Ich weiß selber nicht genau, was wir machen müssen."