Tournee: Halvor Egner Granerud sprang einst nackt von der Schanze

Halvor Egner Granerud ist der Shootingstar der Skisprung-Saison .

Granerud springt nackt von Schanze

2013 traf sich der damals 16-Jährige mit ein paar Freunden nach einem Training am Holmenkollen in Oslo zum Grillen. So weit, so harmlos. Anschließend setzte er sich aber noch einmal auf die Schanze – und das nackt!