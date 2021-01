NFL: Letzter Spieltag vor Playoffs mit Chiefs, Packers, Saints live im TV, Stream

Elf Teams kämpfen am letzten NFL-Spieltag noch um sieben freie Plätze in den Playoffs. Bei den Cowboys und den Giants könnte selbst der Sieger die Postseason verpassen.

AFC

NFC

AFC - vier Tickets noch zu vergeben

NFC - drei Tickets noch zu vergeben

AFC

NFC

Philadelphia Eagles - Washington Football Team New York Giants - Dallas Cowboys Los Angeles Rams - Arizona Cardinals San Francisco 49ers - Seattle Seahawks Carolina Panthers - New Orleans Saints Chicago Bears - Green Bay Packers

In den Spielen der Packers, Saints und Seahawks geht es darum, wer in der NFC die beste Bilanz hat und damit - wie die Chiefs - ein Freilos in der Wild Card Round. Den Packers reicht dafür ein Sieg und im besten Fall sogar eine Niederlage, wenn auch Seattle verliert. Die Saints müssen gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass Green Bay verliert und Seattle gewinnt. Die Seahawks wiederum haben nur dann ein Freilos in der ersten Runde, wenn sie gewinnen und sowohl Green Bay als auch New Orleans verlieren.