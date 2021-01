Schottland, Old Firm: Rangers marschieren nach Sieg gegen Celtic Richtung Titel

Die Mannschaft von Teammanager Steven Gerrard gewann das Old Firm 1:0 (0:0) und baute als Spitzenreiter den Vorsprung in der Tabelle auf 19 Punkte aus. Celtic, das zuletzt neunmal in Serie den Titel holte, hat als erster Verfolger allerdings drei Spiele weniger ausgetragen. (Spielplan und Ergebnisse)