2. Bundesliga mit Hamburger SV, Holstein Kiel live im TV, Stream, Ticker

Im Fernduell um die Tabellenführung dürfen beide Mannschaften zum Jahresauftakt zuhause ran. Kiel bekommt es mit dem VfL Osnabrück zu tun - und will dabei den beeindruckenden Lauf aus dem Vorjahr mitnehmen ( 2. Bundesliga: Holstein Kiel - VfL Osnabrück um 13.30 Uhr im LIVETICKER ). Seit fünf Spielen hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner keinen einzigen Punkt abgeben. Die letzte Niederlage datiert aus dem Oktober 2020 - es war die bisher einzige Pleite in der Liga.

Kann Fürth an den Aufstiegsplätzen dran bleiben?

Doch auch der HSV präsentierte sich zuletzt wieder gut in Form und gewann nach zwei Niederlagen seine letzten drei Spiele allesamt. Auch in der Hansestadt sind die Rollen daher klar verteilt, Regensburg geht als Tabellenvierzehnter ins Duell mit dem Aufstiegs-Aspiranten ( 2. Bundesliga: Hamburger SV - SSV Jahn Regensburg um 13.30 Uhr im LIVETICKER ).

Vorne mitspielen will auch die SpVgg Greuther Fürth, die als Tabellenvierter ins neue Jahr geht. Am 14. Spieltag muss ein Sieg her, um an dem Spitzentrio dranzubleiben. Gegner ist der Vorletzte der Tabelle, der FC St. Pauli.