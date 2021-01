Auch Giffey und Sikma fallen aus: Alba mit Personalsorgen vor Topspiel

Die Personalnot beim deutschen Basketballmeister Alba Berlin nimmt dramatische Züge an.

Die Personalnot beim deutschen Basketballmeister ALBA Berlin nimmt dramatische Züge an. Vor dem Topspiel am Sonntag (18.00 Uhr) meldeten sich auch Nationalspieler Niels Giffey (Fußverletzung) und der US-Amerikaner Luke Sikma (Oberschenkelverletzung) ab. Beide werden Alba wochenlang fehlen, wie der Klub am Samstag mitteilte.