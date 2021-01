FC Bayern zum Start gegen Mainz ohne Kingsley Coman

Mainz gibt Bayern-Trainer Flick Rätsel auf

An den hohen Bayern-Zielen habe sich über den Jahreswechsel "nicht groß was verändert", betonte Flick: "Wir wollen möglichst so erfolgreich sein wie in der letzten Saison." Also alle Titel gewinnen: "Der Weg ist unser Ziel. Am Ende wird so ein Weg hoffentlich gekrönt."