Tour de Ski: Hennig starke Fünfte im Massenstart

Katharina Hennig hat den deutschen Skilangläuferinnen beim ersten Distanzrennen der 15. Tour de Ski die bislang beste Saisonplatzierung beschert. Die 24-Jährige aus Oberwiesenthal kam beim Sieg der Schwedin Linn Svahn in Val Müstair/Schweiz auf Platz fünf, das Podium verpasste sie im Zielsprint knapp. Für Hennig war es das zweitbeste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere, in der Gesamtwertung ist sie nach zwei von acht Etappen Elfte.

Am Nachmittag (14.45 Uhr/ARD) steht für die Männer der Massenstart über 15 km im klassischen Stil auf dem Programm. Die Tour de Ski endet traditionell am 10. Januar in Val di Fiemme/Italien. In diesem Jahr fehlen die dominierenden Norweger, die als Vorsichtsmaßnahme angesichts der Corona-Pandemie in der Heimat bleiben und sich auf die WM in Oberstdorf (23. Februar bis 7. März) vorbereiten.