Bundesliga: Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 0:1 - Embolo trifft

Borussia Mönchengladbach startet mit einem Sieg in Bielefeld ins neue Jahr. Nachdem er zunächst zahlreiche Großchancen auslässt, gelingt Breel Embolo das goldene Tor.

Ohne ihren Sportdirektor Max Eberl hat Borussia Mönchengladbach seine Sieglos-Serie in der Bundesliga beendet - und das trotz eines unglaublichen Chancenwuchers.

Eberl hatte kurz vor Weihnachten eine vierwöchige Auszeit in den Bergen angekündigt und sah die Partie vor dem TV. "Max hat geschrieben", erwiderte Cheftrainer Marco Rose bei Sky auf die Frage, ob sich Eberl schon gemeldet habe.

Herrmanns Treffer zählt nicht

Aufsteiger Bielefeld geriet in dieser Saison zum zehnten Mal in Rückstand - und verließ den Platz zum zehnten Mal als Verlierer. Die mit dem Ergebnis gut bediente Mannschaft von Uwe Neuhaus bleibt nach dem 14. Spieltag auf dem Relegationsplatz.

Das Spiel ging aber nur in eine Richtung. Patrick Herrmann, der kurzfristig für den angeschlagenen Valentino Lazaro in die Startformation gerückt war, stand in der dritten Minute bei seinem erfolgreichen Torabschluss leicht im Abseits. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)