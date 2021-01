Bundesliga: Werder Bremen - Union Berlin 0:2, Becker und Awoniyi eiskalt

Die Hauptstädter gewannen bei Werder Bremen souverän mit 2:0 (2:0), zogen vorübergehend in der Tabelle an Borussia Dortmund vorbei und übernachten damit auf einem Champions-League-Rang. Die Gastgeber bleiben hingegen mit 14 Punkten im Abstiegskampf hängen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Werder: Gebre Selassie und Friedl wütend

Die Berliner waren nicht nur vor dem gegnerischen Tor konsequent. Auch im Mittelfeld und am eigenen Strafraum beherrschte das Team auch ohne Ex-Nationalspieler Kruse (Sehnenverletzung im Oberschenkel) das Geschehen auf dem Platz. Und so konnte Fischer sichtlich gelassen die Partie beobachten, während sein Bremer Kollege Florian Kohfeldt unüberhörbar mehrfach seine Verärgerung herausschrie.

"Das war eine ganz schlechte Leistung. Ich bin sonst sehr gerne bereit, in der Tiefe zu analysieren. Heute weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll", zählte Trainer Florian Kohfeldt sein Team an. Er fügte an: "Wir haben hochverdient verloren. So kannst du kein Bundesligaspiel gewinnen."