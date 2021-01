Bundesliga: 1. FC Köln - FC Augsburg 0:1 - Iago mit dem Siegtor

Der FC bleibt auch im 13. Heimspiel in Folge ohne Sieg und verpasst einen Big Point im Abstiegskampf gegen biedere Augsburger, die am Ende eiskalt zuschlagen.

Keine Fans in Müngersdorf, kein Heimsieg für den 1. FC Köln - diese Formel gilt auch im neuen Jahr.

Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol unterlag zum Start aus der Mini-Winterpause dem FC Augsburg mit 0:1 (0:0) und konnte ihre bemerkenswerte Schwäche in Geister-Heimspielen damit auch 2021 vorerst nicht überwinden. Iago (77.) traf entscheidend für die Gäste.

Köln seit 13 Heimspielen ohne Sieg

Bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt entwickelte sich zu Beginn das erwartete Spiel zwischen zwei Teams, die vor allem Abstand zu den gefährlichen Tabellenregionen wollen: Über intensive Zweikämpfe versuchten beide Mannschaften, Kontrolle zu gewinnen, Spielfluss kam so zunächst kaum auf. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

Augsburg mit Abseitstor

Augsburg war zu Beginn wacher, provozierte eher frühe Ballverluste beim Gegner und wäre so fast in Führung gegangen: Marco Richters Flanke beförderte Florian Niederlechner per Kopf ins Tor - stand dabei aber im Abseits (8.).