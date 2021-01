Jahresauftakt auf WM-Bahn: Eggert/Benecken siegen vor Wendl/Arlt

Am Nachmittag (ab 13.40 Uhr) starten auch die Männer im Einsitzer um Rekordweltmeister Felix Loch in das neue Rodel-Jahr. Der Weltcup am Königssee auf der ältesten Kunsteisbahn der Welt ist in diesem Jahr von besonderer Bedeutung. Vom 29. bis 31. Januar findet an dieser Stelle die wegen der Corona-Pandemie verlegte WM statt.