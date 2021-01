Bundesliga: SC Freiburg gewinnt mit 3:1 bei der TSG Hoffenheim

Baptiste Santamaria bringt den SC Freiburg mit seinem ersten Bundesliga-Tor früh in Führung © Imago

Der SC Freiburg gewinnt nach einer fulminanten ersten Halbzeit bei der TSG Hoffenheim. Die Breisgauer feiern damit ihren vierten Saisonsieg in Serie.

Der SC Freiburg hat seine Siegesserie auch zu Beginn des neuen Jahres fortgesetzt. Die Breisgauer gewannen am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:1 (3:0) im badischen Duell bei der TSG Hoffenheim und holten damit den vierten Dreier in Folge. Eine solche Erfolgsserie hat der SC bisher nur einmal im Jahr 2001 geschafft. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Beim Geisterspiel in Sinsheim waren die Freiburger gleich zu Beginn hellwach. Die Führung durch Baptiste Santamaria (7.) nach Vorarbeit von Kapitän Christian Günter und Stürmer Ermedin Demirovic fiel nicht überraschend.

Hoffenheim muss zweimal früh wechseln

Bitter für die TSG war nicht nur das Gegentor, sondern auch die Verletzung von Sebastian Rudy in dieser Szene. Der Mittelfeldspieler blieb im Rasen hängen und verdrehte sich in seinem 300. Bundesliga-Spiel das Knie. Für Rudy kam Melayro Bogarde in die Partie. (Die Tabelle der Bundesliga)