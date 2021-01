Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1, Tapsoba mit Eigentor

Eintracht Frankfurt startet perfekt in das neue Jahr. Bayer Leverkusen muss hingegen einen Rückschlag hinnehmen - auch wegen eines Eigentores.

Die Werkself von Trainer Peter Bosz kassierten durch das 1:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt im ersten Spiel nach der kurzen Winterpause die zweite Saisonniederlage und verpasste die zumindest vorübergehende Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Hackentreffer von Amiri reicht Bayer nicht

Zwei Wochen nach der bitteren Last-Minute-Pleite gegen Rekordmeister Bayern München (1:2) reichte Leverkusen der sehenswerte Hackentreffer von Nationalspieler Amiri (10.) nicht. Die Bayern und RB Leipzig könnten sich an diesem Spieltag etwas absetzen. "Wir haben verdient verloren – so hat es sich auch auf dem Platz angefühlt: Wir haben heute den letzten Schritt vermissen lassen. Nach der Führung waren wir leider irgendwie zu locker, zu entspannt in den zweiten Bällen", analysierte Julian Baumgartlinger knallhart nach dem Abpfiff bei Sky.