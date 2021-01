Darts: Van Gerwen nach Debakel "am Boden zerstört"

Das Debakel zu Neujahr ließ Michael van Gerwen ganz schlecht einschlafen. "Ich bin am Boden zerstört", schrieb der niederländische Darts-Dominator der Vergangenheit kurz vor Mitternacht in die Sozialen Netzwerke: "Heute Abend lief gar nichts für mich, ich habe mich selbst enttäuscht." Warum er im Londoner Ally Pally mit 0:5 gegen den Engländer Dave Chisnall untergegangen war und daher um seine Führung in der Weltrangliste bangen muss, konnte van Gerwen nicht sagen.

Sollte Gerwyn Price den Titel gewinnen, löst der frühere Rugbyspieler aus Wales van Gerwen an der Spitze ab. Dort steht der dreimalige Weltmeister seit sieben Jahren, in dieser Saison deutete sich der Sturz jedoch an. Die Viertelfinal-Pleite gegen Chisnall, gegen den van Gerwen zuvor 27 Duelle in Serie gewonnen hatte, war nur der Gipfel einer überraschenden Formkrise.