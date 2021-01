Wieder Coronafall bei Würzburg - Spiel gegen KSC findet statt

2. Liga: Würzburger Spieler an COVID-19 erkrankt © FIRO/FIRO/SID

Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers ist erneut von einem Coronafall betroffen. Wie der Drittliga-Aufsteiger am Samstagvormittag bekannt gab, ist ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft an COVID-19 erkrankt. Den Namen des betroffenen Spielers nannte der Klub nicht. Die Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC kann nach Kickers-Angaben jedoch wie geplant stattfinden.