Darts, WM 2021: Michael van Gerwen nach Chisnall-Debakel angeschlagen

Van Gerwen nach Debakel "total am Boden zerstört"

"Ich bin total am Boden zerstört. Ich bin heute Abend nie in Gang gekommen und habe mich selbst enttäuscht", schrieb er van Gerwen später bei Twitter. Zuvor hatte er schon im Interview erklärt: "Ich bin nicht zum Match aufgetaucht, meine Scoring-Power war einfach nicht da."

Am Ort seiner größten Triumphe erlitt MvG eine erschütternde Niederlage. Erst zum zweiten Mal überhaupt bei einer WM verlor der Niederländer ohne Satzgewinn - zuletzt war ihm das bei der WM 2009 passiert, in der 2. Runde mit 0:4 gegen den damals übermächtigen Rekordweltmeister Phil Taylor.

MvG "definitiv noch nie schlagbarer als jetzt"

Beim Grand Slam of Darts scheiterte er im Viertelfinale, beim World Matchplay und bei der EM verlor er jeweils in der zweiten Runde. Im September hatte er zudem zum ersten Mal in seiner Karriere den Playoff-Einzug in der Premier League verpasst.