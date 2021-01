"Viel gelernt": Kerber freut sich auf eine weitere Saison

Das nahende Karriereende hat Angelique Kerber im vergangenen Jahr beschäftigt, das gibt sie in einem Interview mit der FAZ unumwunden zu.

Doch kurz vor dem Start in die neue Saison rücken diese Gedanken in den Hintergrund, Kerber (32) freut sich auf den australischen Tennissommer, auch wenn der ganz anders beginnt, als es die dreimalige Grand-Slam-Siegerin kennt.

"Ich fliege am 15. Januar nach Australien und begebe mich dann für zwei Wochen in die obligatorische Quarantäne", berichtet Kerber: "Fünf Stunden pro Tag mit festgelegten Trainingspartnern dürfen wir raus." Ihr erstes offizielles Match seit Ende September bestreitet sie beim Vorbereitungsturnier auf die Australian Open (8. Februar), das ab dem 31. Januar ebenfalls in Melbourne beginnt.