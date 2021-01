Vettel: "Es gibt Dinge, die ich falsch gemacht habe"

Der 33-Jährige sitzt nach sechs Jahren bei der Scuderia, wo die Jagd nach seinem fünften WM-Titel ohne Erfolg blieb, in der neuen Saison im Aston Martin. Seine neue Aufgabe geht der Rennfahrer jedoch realistisch an. Er habe "das Fahren nicht verlernt", versicherte Vettel, ergänzte aber: "Die Zielsetzung ist eine ganz andere, nämlich das Team nach vorne zu bringen. Ich baue da auf meine Erfahrung und auf das, was ich hinter dem Lenkrad leisten kann."