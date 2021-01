Bayer Leverkusen: Christoph Daum über Wirtz, Baumgartlinger, Bosz, Bailey

Geschäftsführer Sport Rudi Völler, der am Sonntag im CHECK24 Doppelpass zu Gast sein wird, hatte vor dieser Runde sicher die eine oder andere schlaflose Nacht, was die Kaderplanung betraf. Mit Patrik Schick, der nach einer einjährigen Leihe von AS Rom zu RB Leipzig vor dieser Spielzeit nach Leverkusen wechselte, kam lediglich ein Offensivspieler, der in neun Spielen vier Mal traf.