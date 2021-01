Anzeige

WWE: Legende Mick Foley positiv auf Corona getestet Corona-Sorgen um WWE-Legende

Mick Foley trat bei WWE unter anderem als Mankind an © Imago

M. Hoffmann

Der frühere WWE-Champion Mick "Mankind" Foley ist positiv auf Covid-19 getestet worden und seit Wochen isoliert. Er gesteht, unvorsichtig gewesen zu sein.

Via Twitter enthüllte der legendäre Rivale von Dwayne "The Rock" Johnson und dem Undertaker, dass er bereits Mitte Dezember positiv getestet worden sei und sich seitdem in Quarantäne in einem Hotelzimmer befinde. Er habe die Weihnachtsfeiertage nicht mit seiner Familie verbringen können, das sei das Schlimmste, sagte der 55-Jährige.

Mick Foley nahm Maske bei virtueller Autogrammstunde ab

Foley erklärte, dass er sich die Infektion wohl bei einer virtuellen Autogrammstunde am 12. Dezember zugezogen hätte. Er sei dabei mit zwei anderen an der Aktion beteiligten Personen in einem Raum gewesen und hätte auch seine Maske abgenommen, um "einen besseren Job machen zu können". Eine der beiden anderen Personen hätte dann Covid-Symptome bekommen.