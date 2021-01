Anzeige

Darts-WM heute: Halbfinale mit Anderson, Price LIVE im TV, Stream, Ticker MvG-Bezwinger fordert Anderson

Stephen Bunting kämpft um den größten Erfolg seiner Karriere. Auch der MvG-Bezwinger ist am Start. Bei der Darts-WM (LIVE auf SPORT1) stehen die Halbfinals an.

Da waren es nur noch vier: Bei der Darts-WM 2021 stehen die Halbfinals an (Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER).

Im ersten Duell stehen sich ab 19 Uhr Stephen Bunting und Gerwyn Price gegenüber. Für Außenseiter Bunting ist es das erste Halbfinale der Karriere. Die Nummer 26 der Weltrangliste setzte sich im Viertelfinale gegen Clemens-Bezwinger Krzysztof Ratajski durch.

Price, der Daryl Gurney in einem Thriller ausschaltete, hat durch das Aus von Michael van Gerwen die Chance, mit einem WM-Titel die Weltranglistenspitze zu übernehmen.

Darts WM 2021: Die Abendsession ab 19 Uhr live bei SPORT1

Im zweiten Halbfinale treffen Dave Chisnall und Gary Anderson aufeinander. Chisnall katapultierte van Gerwen per Whitewash aus dem Turnier und strebt den größten Erfolg seiner Karriere an. Bezeichnend: "Chizzy" konnte Van Gerwen in zuvor 27 Spielen kein einziges Mal besiegen. Auf der größten Bühne des Darts knackte er den einstigen Dominator des Sports mit einem Average von 107,4 jedoch erstmals.

"Ich bin sehr glücklich. Es war ein großer Sieg, vielleicht mein bislang größter", sagte er daher nach der Partie völlig zurecht. Nach dem Coup gegen MvG wartet nun das Duell mit Anderson. Der nächste harte Brocken - der Schotte, der sich gegen Dirk van Duijvenbode durchsetzte, peilt den dritten WM-Titel seiner Laufbahn an.

Er ist der letzte verbliebene Ex-Weltmeister im Feld.

Darts WM: Die Partien im Halbfinale am Samstag den 02.01. (alle Best of 11 Sets):

Abendsession ab 19 Uhr:

Stephen Bunting (Großbritannien) - Gerwyn Price (Wales)

Gary Anderson (Schottland) - Dave Chisnall (Großbritannien)

