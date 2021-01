Aston Martin um Sebastian Vettel mit neuem Auftritt in sozialen Medien

Aston Martin verändert passend zum neuen Jahr seine Auftritte. Neuzugang Sebastian Vettel fährt in der Formel 1 bald in Grün.

Der Hintergrund: Das Team des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll fährt 2021 mit einer Namenslizenz von Aston Martin. Verquickt sind die beiden Firmen nur über die Personalie Stroll. Der Vater von Formel-1-Pilot Lance Stroll ist Großaktionär bei Aston Martin Lagonda – und brachte so den Namen zurück in die Königsklasse.

Aston-Martin-Teamchef Szafnauer spricht von einer Ehre

Teamchef Otmar Szafnauer weiß das – und gibt das gleich im ersten Statement als Aston-Martin-F1-Chef zu: "So eine ikonische Marke zu vertreten, ist eine große Ehre für jeden im Team. Wir haben uns zuletzt den Ruf verdient, über unserer Gewichtsklasse zu kämpfen. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir den Namen Aston Martin gleich von Anfang an stolz machen können. Ich sehe schon jetzt diese Extra-Energie im Team mit dem Ziel, uns weiter nach vorn zu bringen als je zuvor."

Vettel bald in Grün

Dafür will auch Sebastian Vettel sorgen. Der viermalige Champion der Jahre 2010-13 wechselt nach sechs Jahren in Ferrari-Rot in einem Rennwagen in British-Racing-Green. So soll der neue Aston Martin nämlich aussehen. Diverse Designer haben sich bereits an der Optik versucht.