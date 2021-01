Darts-WM: Michael van Gerwen kassiert Whitewash gegen Dave Chisnall

Der Weltranglistenerste verlor zudem erst zum zweiten Mal in seiner Karriere ein WM-Spiel zu Null. Für den 31-Jährigen ist es wohl der Tiefpunkt eines schwierigen Jahres. Sollte Gerwyn Price, der einen Thriller gegen Daryl Gurney für sich entschied , das Turnier gewonnen, verliert van Gerwen sogar den Platz an der Spitze.

Van Gerwen "am Boden zerstört"

"Ich bin total am Boden zerstört. Ich bin heute Abend nie in Gang gekommen und habe mich selbst enttäuscht", schrieb er bei Twitter und beglückwünschte seinen Gegner: "Große Anerkennung an Dave Chisnall, der das ganze Spiel über herausragend war."