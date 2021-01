Corona: MotoGP-Teamchef Gresini in Koma versetzt

Der zweimalige Motorrad-Weltmeister und heutige MotoGP-Teamchef Fausto Gresini ist nach einer COVID-19-Erkrankung in ein künstliches Koma versetzt worden. Das gab der Gresini-Rennstall am Freitag bekannt. Der Zustand des 59-Jährigen habe sich inzwischen leicht verbessert.

Der Italiener war am 27. Dezember nach einem positiven Coronatest in ein Krankenhaus in seiner Heimatstadt Imola eingeliefert worden. Drei Tage später erfolgte die Verlegung nach Bologna. Dort wurde Gresini ins Koma versetzt, die Sauerstoffsättigung im Blut war zu dieser Zeit sehr gering. Noch am Freitag begannen die Ärzte nach Teamangaben damit, den Aufwachprozess einzuleiten.