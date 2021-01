2. Bundesliga: VfL Bochum, 1. FC Nürnberg, KSC live im TV, Stream, Ticker

Zum Auftakt des 14. Spieltags empfängt der VfL Bochum Darmstadt 98. Heidenheim und Nürnberg kämpfen um den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Würzburg muss gewinnen.

Schon am zweiten Tag des neuen Jahres rollt der Ball wieder in der 2. Bundesliga.

Am Samstag stehen die ersten drei Partien an. Es geht dabei sowohl um den Aufstiegskampf als auch um Punkte gegen den Abstieg.

VfL Bochum vor Sprung auf Platz zwei

Trainer Thomas Reis nimmt vor dem Spiel gegen die Hessen zwar das Wort Aufstieg nicht in den Mund, sagte aber: "Wir wollen unbedingt in der Tabellenregion bleiben, in der wir uns gerade befinden. Das ist das Ziel." (2. Bundesliga: VfL Bochum - Darmstadt 98, Sa. ab 13 Uhr im LIVETICKER)