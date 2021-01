PDC Darts WM 2021: Dirk van Duijvenbode gibt nach Pleite gegen Anderson Rätsel auf

"Ich war durch äußere Faktoren abgelenkt und konnte das nicht aus meinem System herausbekommen", sagte "The Aubergenius" mit Tränen in den Augen. ( Ergebnisse und Spielplan der Darts-WM ).

Van Duijvennbode hadert mit sich selbst

Was das für Faktoren seien, wurde der Shootingstar dieser Saison gefragt. "Darauf werde ich nicht antworten. Es ist meine eigene Schuld und ich werde Ihnen nicht sagen, was das ist", sprach der 28-Jährige in Rätseln. Nur so viel gab er preis: "Es hatte nichts mit meinem Gegner zu tun."