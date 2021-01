Halbzeit-Orakel der Tournee: 18 von 25 kamen durch

Granerud führt die Tournee-Wertung zur Halbzeit an © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Für den norwegischen Skispringer Halvor Egner Granerud ist die Führung nach dem zweiten Wettbewerb der 69. Vierschanzentournee rein statistisch schon mehr als die halbe Miete auf dem Weg zum Gesamtsieg. Seit der Tournee 1995/96 lagen von 25 Halbzeitführenden 18 schließlich auch in der Endabrechnung in Bischofshofen vorne. Bei den vergangenen zwölf Auflagen verspielten sogar nur der Norweger Anders Jacobsen (2012/13) und in der vergangenen Saison der Japaner Ryoyu Kobayashi ihren Vorsprung.