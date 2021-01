FC Barcelona vor Präsidentschaftswahl: Die Versprechen der Kandidaten

Rund zwei Monate nach dem Rücktritt von Josep Maria Bartomeu bahnen sich beim FC Barcelona die Wochen der Wahrheit an.

Denn am 24. Januar steigt die Wahl des neuen Barca-Präsidenten.

SPORT1 zeigt, was die Kandidaten den Barca-Anhängern sonst noch versprechen:

- Víctor Font

Font, der in der Vergangenheit großspurig angekündigt hatte, Koeman entlassen zu wollen ("Wenn ich Präsident werde, wird Koeman nicht mehr Trainer sein"), ruderte diesbezüglich zuletzt zurück: "Wir müssen ihm das maximale Vertrauen geben. [...] Wenn es mit Koeman schief geht, wird Xavi nächstes Jahr der Trainer sein."

- Joan Laporta

War bereits von 2003 bis 2010 Präsident Barcas. Laporta will alles daran setzen, dass Messi bleibt. Dafür ist der Rechtsanwalt nicht nur bereit, tief in die Tasche zu greifen. "Was ich ihm zurückgeben möchte, ist seine Fröhlichkeit. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, dafür muss man ein wettbewerbsfähiges Team zusammenstellen", sagte Laporta bei Radio Marca und COPE.