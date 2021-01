Darts-WM 2021: Gabriel Clemens reagiert auf Phil Taylors Rat

So hat Clemens das dramatische WM-Aus verdaut

In einem dramatischen Viertrundenmatch gegen Krzysztof Ratajski vergab der Saarländer sieben Matchdarts, ehe das Turnier für ihn beendet war ( Darts-WM 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER ).

Clemens "schon ein bisschen enttäuscht"

"Wenn mir vor der WM jemand gesagt hätte, du kommst in die vierte Runde, hätte ich es direkt unterschrieben", sagte der "German Giant" nach der Rückkehr in seine Heimat.

Doch "nach so einem Ausscheiden ist man schon ein bisschen enttäuscht, wenn man so viele Matchdarts vergibt. Vielleicht hätte ich auch keine bekommen dürfen, aber wenn man sie dann erhält, sollte man sie schon nutzen".

Clemens trainiert schon wieder

Direkt nach dem Match war Clemens angefressen. "Ich bin sauer auf mich selbst. So etwas darf mir nicht passieren", sagte Clemens bei SPORT1 : "Was soll ich jetzt sagen? Im Moment kann ich nichts Positives sehen."

"Die Saison geht in vier bis sechs Wochen wieder los. Dann will man wieder in guter Form sein. Da gibt es keine wirkliche Ruhepause."