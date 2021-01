NFL: Ryan Fitzpatrick fehlt Miami Dolphins im Spiel um einen Playoff-Platz

Hiobsbotschaft für die Miami Dolphins: Sie müssen ohne Quarterback Ryan Fitzpatrick um ihr Playoff-Ticket in der NFL kämpfen - Corona ist schuld.

Die Miami Dolphins müssen in der NFL ohne Quarterback Ryan Fitzpatrick um ihr Playoff-Ticket kämpfen. (Alle Tabellen der NFL)

Der 38-Jährige wurde positiv auf Corona getestet und kann am Sonntag (19.00 Uhr in den LIVESCORES ) im letzten Hauptrundenspiel bei den Buffalo Bills nicht auflaufen.

Sieg gegen Bills würde für Playoffs reichen

"Das tut weh. Er ist ein Anführer in unserem Team. Er bringt Energie", sagte Dolphins-Safety Eric Rowe und bedauerte Fitzpatricks Ausfall. "Ich bete, dass er keine Symptome hat und es nicht an seine Kinder weitergegeben hat", so Rowe.