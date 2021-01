FC Liverpool: Jürgen Klopp gegen Saisonpause in der Premier League

Jürgen Klopp hält nichts von einer Saisonunterbrechung in England © AFP/SID/PETER POWELL

Trotz der vielen Coronafälle in der Premier League ist Jürgen Klopp gegen eine Saisonpause - und der Trainer des FC Liverpool erklärt auch seine Gründe.

"Ich denke, der Wettbewerb kann weitergehen. Er ist wichtig. Die Leute wollen es sehen", sagte der deutsche Trainer am Neujahrstag in einer Video-Pressekonferenz.

Die Premier League sei "in diesem Fall kein Teil der Gesellschaft. Wir sind isoliert, gehen nur trainieren oder so", betonte Klopp: "Ich denke, wir können weitermachen, respektiere aber jede Entscheidung, die in den kommenden Wochen getroffen wird."